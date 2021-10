日 활화산 아소산 분화에 '3단계' 경보…화산재 3.5㎞ 치솟아 (종합)

[아시아경제 권재희 기자] 일본 기상청이 구마모토현의 활화산 아소산이 20일 오전 11시 43분께 분화했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이날 아소산 나카다케 제1분화구가 분화하면서 고온의 분출물이 화산의 사면을 타고 흘러 내려가는 현상인 화쇄류가 화구로부터 1㎞이상 떨어진 곳까지 도달했다.

화산 분화구에서 연기처럼 솟아오르는 화산가스나 알갱이가 작은 화산재인 '분연'은 화구 가장자리에서 약 3500미터 높이로 치솟았다.

NHK는 화구에서 남동쪽으로 약 5㎞ 거리에 있는 보육원에도 화산재가 약간 날아왔다고 전했다.

기상청은 화구로부터 반경 약 2㎞ 범위에서는 분석(화산이 분출할 때 나오는 굳은 용암 조각이나 암석 파편 등)이나 화쇄류를 주의해야 한다고 당부했다.

아울러 아소산에 대한 화산 경보를 화구 주변 규제에 해당하는 레벨2에서 입산 규제에 해당하는 레벨3으로 올렸다.

이시하라 가즈히로 교토대 명예교수는 "예상된 규모의 분화"였다면서 "앞으로 수일에서 일주일 정도는 경계가 필요하다"고 말했다. 이어 "화산성 미동이나 화산성 지진이 증가한 경우 분화에 더욱 주의할 필요가 있다"고 덧붙였다.

교도통신에 따르면 아소시는 나카다케 제1화구 주변을 등산하던 4명이 하산한 것으로 확인했다. 당국은 다른 입산자가 있는지 확인 중이다.

마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 낮 "현단계에서는 인적 피해가 없다"고 밝혔다

일본 정부는 이날 분화 소식을 듣고 총리관저에 정보연락실을 설치했다.

기시다 후미오 일본 총리는 트위터에 "주변 지역의 여러분, 최신 정보에 주의하고 경계하기를 부탁한다"고 썼다.

하지만 일본 정부 관계자는 기시다 총리가 효고현과 히로시마현에서의 총선 유세 일정을 변경할 계획은 없다고 밝혔다.

