이준석 "윤석열, '전두환 옹호' 정치 언어 미숙… 조치 취해야"

호남 동행 강조한 李 "당 입장 변함 없어"

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표가 전두환 전 대통령 옹호 발언으로 논란을 빚고 있는 윤석열 전 검찰총장에 대해 "앞으로 정치적인 활동을 해야 하는 상황에서 정치적인 언어로 미숙했다는 것은 충분히 지적할 부분"이라고 비판했다.

이 대표는 20일 국회에서 기자들과 만나 '윤 전 총장이 사과해야 한다고 생각하나'는 질문에 "윤 전 총장 입장에서는 본인의 진위가 제대로 전달되지 않았다고 생각해서 사과를 주저하는 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.

이어 "본인이 지금까지 모의재판이라든지 이런 것 때문에 호남 지역에 상당한 호감을 사던 후보였기 때문에 오히려 이런 부분에 있어서 민감하게 대처하는 게 좋았는데 지금 더 일이 발전해 나가지 않도록 조치를 했으면 (좋겠다)"고 말했다.

전날 윤 전 총장은 부산 해운대갑 하태경 국민의힘 의원 사무실을 방문해 전 전 대통령을 언급하며 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"며 "호남분들도 그런 얘기를 한다"고 발언했다.

파장이 커지자 윤 전 총장은 이날 페이스북으로 "전두환 정권이 독재를 했고 자유민주주의를 억압했던 것은 두 말할 필요도 없는 역사적 사실"이라고 해명했지만, 발언 자체에 대해서는 '옹호하려는 취지는 아니었다'고 했을 뿐 사과는 하지 않았다.

이 대표는 당 차원의 사과와 재발 방지 요구에 대해선 "후보 개인의 사견에 따라 당이 입장을 내긴 어렵고 다만 제가 당 대표로서 저희의 입장은 변함이 없다는 것을 재천명하는 정도로 말할 수 있다"고 답했다. 앞서 이 대표는 취임 초기 광주를 방문해 "다시는 5.18로 광주시민의 마음을 아프게 하지 않겠다"고 하는 등 '호남 동행'을 강조해왔다.

또 조성은씨와 김웅 국민의힘 의원 간 통화 녹취록 공개로 재점화된 고발 사주 의혹과 관련해서는 "김 의원이 여러 시민단체와도 같이 활동을 해왔던 것도 있기에 주체가 검찰이라 의심할 순 있으나 특정할 수 없다"며 "수사기관이 하루 빨리 밝히는 것이 중요하다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr