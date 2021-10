[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관이 20일 천연가스 등에 붙는 할당관세 및 유류세 인하를 관계부처와 협의하고 있다고 밝혔다.

문 장관은 이날 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 산업부 등 종합감사에 출석해 유류세 인하 등 적극적인 정부 대응을 주문한 엄태영 국민의힘 의원의 질의에 "(국제유가 등이) 대외적인 요인으로 오르고 있기 때문에 업계 건의(할당관세, 유류세 인하)를 포함해 관계부처와 지금 협의를 하고 있다"고 말했다.

그는 "전기요금도 물가나 국민경제에 주는 부담을 최소화하기 위해 현재 연료비 연동제 안에서 마련된 장치를 통해 지난해 수준을 유지하는 선에서 관리하고 있다"며 "가능한 한 국민 부담을 줄일 수 있 는 방법을 찾아서 조치해 나가도록 하겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr