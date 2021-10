유한킴벌리, 발달장애 여성 생리대 사용 교육 지원 강화

발달장애 청소녀 위한 교구 및 교육영상 3종 독자 개발

특수학교부터 일반학교 까지 교육 지원대상 점진 확대

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 ‘초경의 날’을 맞아 여성의 평등하고 보편적인 월경권 보장을 응원하고 발달장애 여성 생리대 사용 교육 지원사업을 본격화할 계획이라고 20일 밝혔다.

지원사업은 반복적으로 생리대 사용 연습이 필요한 여성들과 처음 생리를 시작한 아이들이 보다 쉽고 편안하게 생리대를 교체하는 방법을 배울 수 있도록 좋은느낌이 독자개발한 처음생리팬티와 교구 및 교육 영상 등을 제공해 진행된다.

좋은느낌은 지원사업 본격화에 앞서 지난해 시범학교 10개를 대상으로 처음생리팬티를 활용한 교육을 진행했다. 현장 피드백을 바탕으로 관련 교구 및 교육 콘텐츠를 보완해 왔다. 학교 현장용 교육 영상 외에도 가정에서도 학습할 수 있도록 학생과 보호자 대상 영상을 별도 제작 후 제공해 좋은 반응을 얻고 있다고 회사 측은 덧붙였다.

좋은느낌은 올해 특수학교 98개교에 교육용 제품과 교구 총 980세트를 지원했다. 아울러 향후 10년에 걸쳐 지적 장애 특수학교 외에도 정서·지체 장애 특수학교와 일반학교, 그리고 초경 아동들까지 점차 그 지원 대상을 확장한다는 계획이다.

처음생리팬티의 개발은 2019년 2월 특수학교 교사의 편지에서 시작됐다. 유한킴벌리 좋은느낌 생리대 사업부는 발달장애 여성에게 생리대 교체 자체가 큰 도전이며, 장애 유형별로 생리와 관련된 어려움이 있음을 확인하고 보건교사협의회와 협력을 통해 제품을 개발했다. 방수포 처리를 한 생리용 위생팬티 안쪽에 패드 모양 디자인을 넣어 부착방법을 직관적으로 알 수 있도록 했고, 반복 연습을 통해 생리대 부착과 교체가 익숙해질 수 있게 배려했다.

좋은느낌 관계자는 “힘내라 딸들아 캠페인의 생리대 활용 교육 지원활동과 함께 모든 여성들에게 월경이 낯설거나 두려운 경험이 아닌, 보다 편안한 여정이 되었으면 하는 바람이다”라고 말했다.

유한킴벌리는 생리대 구매에 어려움을 겪는 취약계층 여성 청소년들을 위해 ‘힘내라딸들아’ 캠페인을 6년째 지속해오며, 지금까지 약 750만 패드를 기부하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr