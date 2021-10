네이버 전통시장 택배 실험…'착한택배' 선보여

굿스플로-한진택배와 협업

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 물류 플랫폼 전문기업 굿스플로, 한진택배와 손잡고 '착한 택배'를 선보인다.

20일 네이버에 따르면 세 회사가 함꼐 선보이는 '착한택배'는 소규모 물량 배송, 합리적인 단가 등을 통해 배송 규모가 작은 전통시장 중소상공인(SME)들의 부담을 줄일 수 있도록 한 것이 특징이다.

네이버는 '푸드윈도'에 시장명물 입접과 프로모션을 제공해 온라인 판로를 확보하고 시장 내 전용 오프라인 배송센터를 구축했다. 굿스플로는 송장 프로그램 적용, 배송 운영에 대한 교육을 담당한다. 한진택배는 집하 프로세스 개선을 통해 택배 비용 절감 효과를 높였다.

세 회사는 상온 상품뿐만 아니라 저온 상품 배송도 함께 지원해 전통시장 식품의 신선도 유지에도 노력한다.

네이버에 따르면 실제로 택배 지원 협업이 전통시장 판매자들의 사업 성장에도 도움이 되고 있는 것으로 나타났다. 광주 월곡시장과 용문 전통시장에서 택배 지원 서비스를 시범 운영한 결과, 상인당 월간 물동량이 두 달 사이에 3.9배 증가했다. 한 달 간 77만 원의 물류 비용을 절감하고, 판매량 증가로 하루 매출이 10배가량 늘기도 하는 등 SME 사업 성장 효과를 보여주는 사례들도 나오고 있다.

네이버는 앞으로 전통시장뿐 아니라 다양한 영역의 SME들이 물류 경쟁력을 높이고 디지털 비즈니스를 확대할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

