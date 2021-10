송영길 "윤석열의 '전두환' 발언, 이완용이 나라 판 것 빼면 정치 잘했다는 말"(종합)

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 송영길 대표가 20일 윤석열 전 검찰총장을 향해 "전두환 쿠데타 세력을 찬양하는 망발이 무사히 넘어갈 것이라고 생각하면 오산"이라며 "좌시하지 않겠다"고 으름장을 놨다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 전일 윤 전 총장의 전두환 정권 옹호 발언을 언급하며 "'5·18 빼면 정치를 잘했다는 분이 많다'는 망언은 '이완용이 나라 팔아먹은 것 빼고 정치는 잘했다는 것과 진배없다"고 꼬집었다. 그러면서 "정치 입문 이후 하루도 빼먹지도 않은 비정상적인 언행이 급기야 군사 반란의 수괴 전두환 씨를 찬양하는 데까지 이르렀다"고 직격했다.

그는 "광주시민을 총칼로 짓밟고 국민 인권과 민주주의를 유린하며 온갖 부정·비리를 저지른 전두환 5공 정치가 시스템 정치라면 히틀러·스탈린 정치도 시스템 정치라고 불러야겠나"라고 반문했다.

이어 "어디 감히 전두환 폭정의 가장 큰 피해자인 호남인들을 들먹이며 전두환을 찬양할 수 있나"라며 "일본 우익들이 한국인 일제 식민시절에 행복했다고 하는 것과 무엇이 다른가"라며 비판했다. 또 "검찰 쿠데타를 일으킨 윤석열이라는 사람의 정치관이 군사 쿠데타를 일으킨 전두환과 쌍둥이처럼 닮은 점이 확인됐다"고도 했다.

송 대표는 "보통 정치인이라면 윤 후보가 뱉은 수많은 망언 중 하나만 했어도 그날로 정치생명이 끝났을 것"이라며 "김종인 전 비대위원장과 이준석 대표가 5·18 묘역을 찾아 무릎 꿇고 사과한 것도 정략 술수였으며, (윤 전 총장이) 광주에서 흘린 눈물도 '악어의 눈물'이었다는 게 드러났다"고 꼬집었다.

이날 송 대표는 오전 MBC라디오에 나와 "전두환은 공과 과를 나눌 대상이 아니다"라며 윤 전 총장을 향해 "검사로 범죄자들과 살다보니 사고가 감염된 건지 사고가 퇴행적으로 가는 것 같다"고 지적했다.

