샘표 고추장, 영국 ‘그레이트 테이스트 어워즈’ 대상 수상

[아시아경제 이승진 기자] 샘표가 지난 9월 영국에서 열린 세계적 권위의 식음료 시상식 ‘그레이트 테이스트 어워즈’에서 샘표의 유기농 고추장 제품이 대상을 수상했다고 20일 밝혔다. 지난달 ‘2021 영국 베지 어워드’에서 요리에센스 연두가 베지테리언 식품과 비건 식품 두 개 부문에서 우수상을 받은 데 이어, 또 한 번 세계시장에서 인정을 받았다.

1994년 시작된 그레이트 테이스트 어워즈는 미국, 유럽 등 전 세계적으로 공신력 있는 식음료 시상식으로, 식품업계 종사자들을 위한 가장 권위 있는 식품 인증 제도로 인정받고 있다. 올해는 1만4000여 제품이 출품됐으며 샘표는 그중 약 1%만 받을 수 있는 대상(3 Stars, Exquisite 등급)을 수상했다.

심사위원들은 샘표 고추장에 대해 “자극적이지 않은 매콤함에 발효된 콩의 깊은 감칠맛이 더해져 입맛을 돋우고 현지 음식과도 잘 어울리는 꿈의 제품”, “보는 순간 입안에 침이 고일 정도로 향이 좋고 맛보는 순간 입안 가득 감칠맛이 퍼지는 완벽한 제품이다” 등으로 평가했다.

이번에 대상을 수상한 샘표 유기농 고추장은 우리나라 전통 고추장을 세계인의 입맛에 맞게 새롭게 구현한 제품이다. 샘표는 75년간 축적한 독보적인 발효 기술력과 ‘글로벌 장 프로젝트’를 진행하며 얻은 데이터를 기반으로, 현지인의 입맛에 맞게 고추장의 감칠맛은 더 높이고 짠맛은 낮추며 매운맛을 부드럽게 조절했다. 또 지속 가능하고 건강한 먹거리에 대한 소비자들의 관심을 반영해 유기농 제품으로 만들었다.

샘표 해외 마케팅 담당자는 “샘표는 2012년부터 스페인의 알리시아 요리과학연구소와 공동으로 간장, 고추장, 연두 등 한국 정통 콩 발효의 깊은 맛을 서양의 다양한 현지 음식에 접목할 수 있는 요리법을 연구해 왔다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr