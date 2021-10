[클릭e종목]"롯데케미칼, 올레핀 시황 부진에 3Q 실적 기대치 하회 전망"

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 20일 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 1,500 등락률 +0.62% 거래량 58,515 전일가 243,000 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 바이오PET 환경표지 인증 획득…국내 최초2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스롯데켐, 인조대리석 신제품 선봬 close 에 대해 올레핀 시황 부진에 따른 수익성 감소로 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망하고 목표주가를 기존 38만원에서 34만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

삼성증권은 롯데케미칼의 3분기 영업이익이 3761억원을 기록, 시장 전망치(컨센서스)를 약 19% 하회할 것으로 예상했다. 올레핀 제품 시황 부진에 따른 수익성 감소가 실적 부진으로 이어졌다. 조현렬 삼성증권 연구원은 "올레핀 영업이익은 전분기 대비 24% 감소한 2053억원으로 예상되는데 PE 및 NCC 스프레드 하락으로 수익성이 둔화됐기 때문"이라며 "중국 PIA 신규 설비 가동 이후 스프레드 약세로 아로마틱 영업이익은 72% 감소한 146억원으로 예상된다"고 설명했다. 롯데첨단소재 영업이익은 28% 감소한 912억원으로 예상된다. 전분기 대비 범용 PC 제품 수익성 감소 및 해상운임 급증에 따른 수출 경쟁력 약화로 이익이 감소한 것으로 추정된다. LC USA 영업이익은 19% 증가한 453억원으로 예상되는데 전분기 대비 가동률 회복 영향으로 유일하게 전분기 대비 성장세를 나타낼 것으로 보인다.

중국 전력 소비 규제로 수급 밸런스가 개선될 것이란 의견이다. 2021년 탄소배출량 저감 목표 달성을 위해 9월부터 중국 특정 지역의 석유화학 설비 가동률 하향 또는 중단이 발생했다. 이와 함께 석탄 공급부족 심화로 석탄화학 설비 가동률 하향도 나타나고 있다. 조 연구원은 "현재 ECH, PVC, 가성소다, MEG의 공급 감축에 따른 스프레드 강세가 두드러지나 해당 제재가 연말 또는 내년 1분기까지 심화될 가능성이 높아 전반적인 석유화학 제품 수급 밸런스 개선이 기대된다"고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr