이마트, 친환경·동물복지 신선식품 할인행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 21일부터 27일까지 친환경(저탄소), 동물복지, 무항생제 등 가치소비 신선식품 할인행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 MSC인증 프리미엄 명란과 유정란을 신세계포인트 적립 시 2000원 할인 판매한다. 동물복지 계육와 무항생제·동물복지 돼지 삼겹살·목심·앞다리·갈비는 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

최근 주요 소비 트렌트로 가치소비가 자리 잡으면서 관련 상품이 큰 인기를 끌고 있다. 이마트에 따르면 올해 1~9월 저탄소 참외는 전년 동기 대비 593.3%, 저탄소 자두는 204.9%, 저탄소 복숭아는 179.1% 매출이 신장됐다. 같은 기간 국산 유기농 바나나는 31%, 유기농 고구마는 23.4% 매출이 증가했다.

이마트 관계자는 “건강한 삶을 지향하고 지속가능성과 환경을 우선하는 가치소비가 확대되면서 친환경, 동물복지, 무항생제 상품 매출이 크게 늘어나고 있다”며 “앞으로도 환경적, 사회적 가치를 중시하는 가치소비 활동에 동참할 것”이라고 말했다.

