김태진 광주 서구의원 "발전계획 용역, 혈세 낭비 만전 기해 달라"

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김태진 광주광역시 서구의회 의원이 “종합발전계획 용역과 관련해 예산 낭비가 아닌 당초 목표와 기대 효과에 맞게 진행할 수 있도록 만전을 기해달라”고 말했다.

19일 서구의회에 따르면 이날 오전 10시 서구의회 본회의장에서 열린 제299회 임시회 제2차 본회의에서 김 의원은 주민혈세낭비 용역추진의 문제점에 대해 구정질문을 실시했다.

김 의원은 “서창종합발전계획수립 용역예산이 당초 5000만원 수립됐으나 부결됐다”며 “동일사업내용으로 기존 5000만원에서 1억원으로 2배 증액돼 예산을 편성한 근거를 밝혀달라”고 요청했다.

이어 “종합발전계획 용역 내용도 부실하게 진행돼 주민들로부터 외면받는 실정이다”고 꼬집었다.

이에 대해 서대석 서구청장은 “자생단체 진정서 및 주민 요구사항을 반영하여 서창종합발전계획을 수립해야 된다고 판단했다”면서 “그에 필요한 연구원 인원 증가, 조감도 추가, 용역기간 증가 등으로 ‘서창 종합발전 계획’ 용역비 1억원을 2020년도 본예산에 편성했다”고 설명했다.

이어 “효과적인 용역 성과물 창출을 위해 관계 연구원, 연구 자문단, 마을주민 대표와의 지속적인 보완협의 과정을 통해 당초 과업목적에 부합하는 결과에 도달하도록 노력을 다하고 있다”며 “예산낭비가 되지 않고 주민들의 의견을 충분히 반영한 서창지역의 미래비전을 제시할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr