전남대 청소노동자 산업재해 타 국립대 대비 '7배'많아

청소노동자 10명 중 1명은 산재 겪어…

미끄러짐·골절 등 산재 발생 압도적1위

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 최근 5년간 전남대학교 청소노동자 산업재해가 전국 국립대 중 산재 발생이 가장 많은 것으로 나타났다.

19일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 이탄희 의원(경기 용인정)이 국립대학교 11곳과 국립대 부속병원 10곳으로부터 받은 '2016∼2021.9 청소노동자 산재 실태' 자료에 따르면 전남대에서 총 23건의 산재가 발생했다.

2016년 이래로 전남대 청소노동자 수는 약 200명에 달했고 동기간 산업재해는 23건 발생해 10명 중 1명 꼴로 나타났다.

타 국립대·부속병원의 경우 약 5년 반 동안 평균 3.3건의 청소노동자 산재가 발생한 것에 비해 전남대는 7배나 많은 것으로 나타났다. 또 2016년 대비 2021년 9월 산재가 3.5배 증가했고, 올해도 이미 작년 산재 건수를 뛰어넘었다.

또 2016년부터 2021년 9월까지 청소 노동재해자의 휴일수는 총 811일로 이를 당해 급여로 계산하면 약 8000만 원이다.

전남대 청소노동자 산재 원인 중 70%가 미끄러짐, 넘어짐으로 주된 상해종류도 뇌진탕, 무릎 손목 골절, 근육 파열이다.

청소노동자는 대부분 고령으로 이러한 재해 또한 치명적인 후유증으로 남을 수 있다.

이탄희 의원은 “전남대의 청소노동자 산재는 예방 가능한 사고였다. 단돈 2000만 원이면 청소노동자 200명에게 안전화를 지급해 산재를 막을 수 있었지만, 그동안 학교는 대체 인력 급여로 8000만 원이나 추가 지출하며 유사한 산재가 발생하는 데도 손 놓고 지켜만 보고 있었다”라며 “빠른 시간 내에 산재예방에 필요한 장비들을 구비해 청소노동자분들께 지급해야 한다”라고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr