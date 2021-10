신한銀, KBO 올스타 47명 유니폼 자선경매 시행

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 KBO와 함께 야구팬들의 성원에 보답하고 어려운 이웃을 돕기 위해 '2021 KBO 올스타 자선경매 in 쏠야구' 이벤트를 시행한다고 19일 밝혔다.

KBO 리그 타이틀 스폰서인 신한은행과 KBO는 코로나19로 인해 개최하지 못한 올스타전의 아쉬움을 달래고, 무관중 경기 속에서도 KBO 리그에 변함 없는 성원을 보내는 야구팬들을 위해 이번 이벤트를 준비했다.

이번 이벤트는 사전 이벤트인 '쏠야구 하트 이벤트'와 'KBO 올스타 유니폼 자선경매'로 진행된다. 두 이벤트 모두 신한은행 거래가 없어도 신한 쏠 회원 가입만 하면 누구나 신한 쏠 내 '쏠야구' 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다.

쏠야구 하트 이벤트는 고객 참여 1회당 신한은행이 기부금 10원을 적립하는 이벤트로 이달 29일까지 1일 1회 참여할 수 있고, 참여 고객에게는 하트를 제공한다. 고객은 제공 받은 하트로 2021 KBO 올스타 및 라이징스타 선수 47명의 친필 싸인 기념구 47개와 마이신한포인트 3∼1000 포인트를 랜덤으로 제공하는 즉석 추첨에 응모할 수 있다.

KBO 올스타 유니폼 자선경매는 2021 KBO 올스타 및 라이징스타 선수 47명의 친필 싸인 유니폼 총 93개를 대상으로 각 유니폼 별 최고 입찰가를 제출한 고객에게 구매권리를 부여하는 방식으로 오는 21일과 28일 2회에 걸쳐 진행된다.

신한은행은 쏠야구 하트 이벤트에서 적립한 금액과 자선경매 수익금 전액을 대한적십자사에 기부하고, 기부금은 코로나19로 어려움을 겪는 이웃에게 전달될 예정이다.

신한은행 관계자는 "KBO 리그를 사랑해주시는 야구팬들의 성원에 보답하고 코로나19로 어려움을 겪고 있는 이웃을 돕고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 KBO 리그 타이틀 스폰서로서 다양한 혜택과 재미를 드리는 콘텐츠로 야구팬들과 소통하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr