[아시아경제 황준호 기자] 한국거래소는 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,220 전일대비 20 등락률 -0.38% 거래량 361,051 전일가 5,240 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 스피드메이트, 한국타이어 신제품 '로드메이트' 국내 단독판매민팃, 우체국 내 민팃ATM 이용고객 대상 친환경 캠페인SK네트웍스, 민팃·타이어픽 분사 결정…"사업전문성 강화할 것" close (주)의 (주) 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,700 등락률 -4.73% 거래량 320,339 전일가 78,200 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 지누스 심재형 사장, 2억원 규모 자사주 취득[클릭 e종목]"지누스, 실적 불확실성 여전하나 밸류에이션 매력"[클릭 e종목] "원자재가 상승·물류 대란에…지누스, 3Q 실적 '주춤'" close 지분 인수 추진설과 그 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 공시 시한은 20일 12시까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr