"날씨 추워진다" 프로스펙스, 경량 재킷 4종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 스포츠 브랜드 프로스펙스는 경랑 재킷 4종을 출시했다고 19일 밝혔다.

프로스펙스 경량 자켓 4종은 간절기부터 초겨울까지 간편하게 걸치기 좋은 경량 패딩 2종과 경량 다운 2종으로 구성됐다. 남성용인 ‘다이아 퀼팅 웰론 재킷’은 웰론 충전재를 사용한 패딩 자켓으로 다이아 퀼팅을 적용했다. 또, 주머니에 지퍼를 추가해 수납이 용이하며 목까지 올라오는 구조로 바람을 막아줘 보온성을 더해준다.

여성용 ‘코튼캔디 패딩 재킷’은 목이 올라오지 않는 디자인으로 코트나 부피가 큰 아우터 안에 겹쳐 입기 좋다.

다구스 충전재로 따뜻함을 더한 경량 다운 2종도 있다. 남성용 ‘베이직 변형퀼팅 다운’은 소매부터 등판까지 봉제선이 외부에 드러나지 않는 논퀼팅 기법을 적용해 보온력을 강화했다. ‘레이디 미드 경량다운’는 여성용으로 엉덩이를 가리는 넉넉한 기장감과 양 옆부분에 다이아몬드 퀼팅을 적용해 슬림한 라인을 선사한다.

