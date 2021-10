현대캐피탈 "디지털 중고차 금융 고객, 100만원 여행지원금 받으세요"

11월 17일까지 '힐링 프로젝트' 이벤트 진행

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈은 다음 달 17일까지 한 달간 디지털 중고차 금융 이용 고객을 대상으로 나만의 여행을 지원한다고 19일 밝혔다.

이벤트에 참여한 고객들 중 추첨을 통해 1등에게는 100만원 상당의 여행지원금을, 2등과 3등에겐 각각 여행상품권 20만원과 주유상품권을 제공한다. 디지털 중고차금융 이용 고객 누구나 참여할 수 있으며, 현대캐피탈 모바일 홈페이지 또는 엔카를 통해 응모 가능하다. 카카오톡 상단의 배너 이미지를 통한 방문도 가능하다.

현대캐피탈 디지털 중고차 금융은 편리한 신청 과정과 다양한 부가서비스로 꾸준한 인기를 끌고 있다. 고객이 차량 이용 성향에 따라 차량 구입을 원하는 경우 '디지털 중고차론' 상품을, 월 납입금 부담을 낮추고 절세 혜택이 필요할 경우 '디지털 중고차리스' 상품을 선택하면 된다.

디지털 중고차론은 온라인 중고차 구매 트렌드에 맞춰 출시된 온라인 전용 금융 상품이다. 최저 3.5%부터 이용이 가능하며(고객별 대출 조건에 따라 금리차이 발생 가능), 재직 증명이 가능한 직장인이라면 누구나 0.5%포인트의 추가 금리 인하 혜택도 누릴 수 있다. 금리 혜택 외 중고차 품질 불안감을 해소해주는 안심서비스도 제공한다. 차량진단평가사가 사고와 침수 여부를 확인하고 상태점검에서 계약까지 전 과정을 지원하는 '중고차 안심동행' 서비스다.

현대캐피탈은 차량 구입에 따른 초기 비용과 월 납입금이 부담스러운 고객을 위한 디지털 중고차리스 상품도 제공한다. 이 상품은 월 납입금에 대한 비용 처리가 가능해 사업자 고객이라면 세금 절감 효과도 누릴 수 있다. 여기에 전문가가 직접 차량을 점검해주는 '중고차 안심점검 서비스', 고객에게 차량을 무료로 탁송해주는 '홈 딜리버리 서비스', 주요 부품을 6개월간 무료로 보장해주는 '중고차 무료보장 서비스'를 엮은 ‘더 케어 서비스’도 함께 받을 수 있다.

