OK배정장학재단, 재외동포 학생에 장학금 1500만원 전달

[아시아경제 송승섭 기자]OK배정장학재단이 19차 세계한상대회에서 YBLN과 함께 2021 글로벌 장학증서 수여식을 진행했다고 19일 밝혔다.

OK배정장학재단은 OK저축은행, OK캐피탈 등 OK금융그룹 계열사가 출연한 단체다.

세계한상대회는 한민족 경제인(한상)의 네트워크 구축을 위한 경제인 모임이다. 2002년부터 개최해 올해 19번째를 맞이했다. 세계한상대회에서도 젊은 경제인들이 꾸린 네트워크 공동체가 YBLN이다. 현재 37개국 206여명이 참여하고 있다.

OK배정장학재단은 2018년부터 YBLN와 함께 기금을 조성해 장학금을 지원하고 있다. 대상은 YBLN 회원의 추천을 받은 글로벌 재외동포 학생이다. 학업성적, 소득수준, 지원서 등을 기준으로 선발한다. 이날 선정된 학생 6명에게는 1년간 총 1500만원의 장학금이 지원된다.

수여식에는 최윤 OK금융그룹 회장, 이주한 YBLN회장, 노형우, 김신재 YBLN 부회장, 서정일 장학위원장 등이 참석했다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “재외동포 자녀들이 경제적 어려움 없이 학업의지를 실현해 글로벌 인재로 성장하길 바란다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr