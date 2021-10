'청년창업사관학교' 전수점검 통해 청년 눈높이 맞춰 전면 개편

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 도입 10년차인 청년창업사관학교 운영전반에 대한 전수점검을 통해 전면 개편을 추진하겠다고 19일 밝혔다.

청년창업사관학교는 지난 2011년 도입 이래 올해까지 10년간 졸업생을 5000명 가까이 배출하면서 유망 청년창업기업 산실로 자리매김한 정부의 대표적인 청년창업지원 사업이다.

중기부는 이번 점검을 통해 입교생 선발, 교육프로그램 운영, 코칭·멘토링 방식 등 사업 전반을 전수점검하고, 점검 결과를 토대로 청년 창업자의 감수성에 맞는 사업으로 전면 개편할 예정이다.

아울러 최근 언론과 국정감사 등에서 '불법 브로커'가 개입돼 사업화 자금을 부정수급하고, 입교생 선발 과정도 부실하다는 의혹이 제기됨에 따라 이를 적발·근절하기 위해 전국 청년창업사관학교를 대상으로 전수조사도 추진할 계획이다.

점검 및 조사대상은 전국 18개 청년창업사관학교로 점검·조사과정에서 입교생의 창업활동에 지장이나 차질을 최소화하기 위해 우선 서면조사 후 의심정황이 있는 경우 대면조사 등 심층조사를 실시하게 된다. 점검의 공정성 확보를 위해 외부 회계법인 등 전문가를 활용할 예정이다.

중기부 관계자는 "사업계획서 대리작성, 대리출결, 사업비 부정사용 등 불법 브로커 개입여부를 집중적으로 조사하고, 불법이 확인될 경우 자금 환수와 함께 위반정도에 따라 경찰 수사의뢰, 형사고발 및 손해배상 청구 등도 검토할 것"이라면서 "사안의 시급성을 감안해 즉시 조사에 착수하고, 올해 연말까지 완료할 계획"이라고 말했다.

