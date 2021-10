[아시아경제 문혜원 기자] 한촌설렁탕과 육수당을 운영하는 이연에프엔씨가 하반기 공개 채용을 진행한다고 19일 밝혔다.

이연에프엔씨는 전략기획(IT자원·HR), 마케팅, 운영, 인테리어, 식품개발연구소 등에서 활약할 신입·경력직원을 모집한다.

공개 채용은 이날부터 이달 27일까지 진행되며, 공채 모집에 대한 자세한 정보와 입사 지원은 이연에프엔씨 채용사이트를 통해 확인 및 지원서 제출이 가능하다.

채용절차는 서류전형, AI면접, 임원진 면접을 통해 최종 합격자를 선발할 계획이다. 특히 AI면접은 이연에프엔씨가 2019년 채용 때부터 도입한 시스템으로 상황제시형 인터뷰, 역량분석 게임을 통해 지원자가 주어진 시간 내에 일관적이고 직무역량에 맞는 답변을 도출하는지를 평가하며, 지원자의 PC를 통해 진행된다.



