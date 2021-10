尹측, 이재명에 "적반하장 언제까지 통할 거라 생각하나...진실 규명 의지 없어"

尹 캠프 "이재명 '조폭 프랜들리' 못말릴 정도"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장 측이 18일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석한 이재명 경기도지사가 대장동 사업 의혹을 '잡아떼기'로 일관했다고 비판했다.

이날 윤석열 캠프 김병민 대변인은 논평을 내 "이재명의 적반하장이 언제까지 통할 거라 생각하나"라며 "혹시나 했는데 역시나였다. 대장동의 진실 규명에 온 국민의 관심이 집중된 국감장이었지만 이 지사는 애당초 진실 규명 따위엔 관심조차 없어 보였다"고 지적했다.

그는 "꽁꽁 숨겨야 할 진실이 얼마나 많길래, 잡아떼기와 덮어씌우기로 일관한 적반하장이 아니면 국정감사 대답이 불가능하단 말인가"라며 이 지사가 국정감사에서 보인 행보를 지적했다.

이어 "진실을 숨기는 자가 범인이라는 과거 그의 발언이 현재의 이 지사를 정조준하고 있다"며 "곧 드러날 진실 앞에 겸손하게 남은 국정감사에 임하기를 바란다"고 일침했다.

최은석 수석부대변인 역시 이날 "이재명 후보의 '조폭 프랜들리'는 못말릴 정도"라며 "이 후보가 떨칠래야 떨칠수 없는 것이 대장동 게이트와 조직폭력배 연루문제"라고 꼬집었다.

이어 "하루가 멀다하고 이 후보와 관련해 대장동 비리, 조폭 이야기가 나오고 있으니 역대 여당 대통령 후보 중 이처럼 말도 많고 탈도 많은 후보는 없지 않았나 싶다"고 비꼬았다.

최 부대변인은 "이 지사를 8년간 수행했던 비서가 조직폭력배 집단 폭행 사건에 관여해 유죄를 선고받았다는 뉴스가 나왔다"며 "조폭 연루가 아닌 조폭을 곁에 두고 있었던 것으로 매우 충격적"이라고 말했다.

그러면서 "끊임없이 터지는 조폭 논란에 이 후보는 또 어떤 궤변을 늘어놓을지 궁금하다. 이쯤되면 조폭이 이 후보를 따랐던 것인지, 이 후보가 조폭을 가까이하려 한 것인지 헷갈린다"며 "오죽하면 이재명 시장 곁에서 일하던 산하기관 사장이 사퇴하면서 시장에게 '사람 좀 가려쓰라'고 쓴소리를 했겠는가"라고 덧붙였다.

