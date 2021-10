"카메라·마이크·칠판까지"…LG전자, 올인원 스크린 'LG원퀵' 공개

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 1,000 등락률 +0.81% 거래량 138,052 전일가 123,500 2021.10.19 10:24 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 해외출장 복귀 임직원 대상 사내 방역지침 일부 완화 LG전자, 1사1촌 자매결연 마을 3곳 확대…"농어촌과 상생협력"LG전자, 글로벌 아트페어 '프리즈'서 OLED TV로 작품 전시 close 가 터치스크린에 카메라, 마이크, 스피커, 전자칠판까지 모든 기능을 탑재한 올인원 솔루션을 제공하는 다목적 스크린 'LG 원퀵'을 19일 공개했다. 비대면 수요 확대에 따라 회사 혹은 집에서 필요로 하는 기능을 집약한 제품이다.

LG 원퀵은 4K UHD 해상도 스크린에 카메라, 마이크, 스피커, 전자칠판 등을 탑재한 제품으로 독자 소프트웨어 플랫폼 웹OS 기반으로 구동하고 마이크로소프트(MS)의 임베디드 전용 운영체제 윈도우10 IoT를 내장해 윈도우 기반 PC에 익숙한 고객은 누구나 직관적으로 사용할 수 있다.

LCD 셀에 터치센서를 내장하는 '인셀 터치' 기술을 적용해 사용자가 화면을 터치하는 곳과 센서가 반응하는 부분이 일치, 터치감과 반응속도가 뛰어나다. 또 기본 탑재한 자체 화상 솔루션 '원퀵 리모트 미팅'와 함께 줌, 웹엑스, 팀즈, 스카이프, 구글미트 등 시중에 출시된 화상회의 프로그램을 다운받아 사용할 수 있다.

LG 원퀵은 55형 크기 화면의 ‘원퀵 프로' 모델과 43형 크기 일반형 모델 '원퀵' 등 두 가지 라인업으로 구성됐다.

원퀵 프로는 기업과 공공기관의 화상회의 수요에 적합하다. LG전자는 마이크/카메라 설정, PC 화면 공유를 위한 케이블 연결, 녹음 및 판서 등 화상회의 시 고객의 페인포인트(불편함을 느끼는 지점)에 착안해 제품을 개발했다고 설명했다. 특히 말하는 사람 중심의 마이크를 내장해 최대 6m 거리에서 말하는 사람의 목소리도 잘 전달되고, 카메라는 4K 해상도에 120도 광각을 지원해 선명한 화질로 한 화면에 많은 참석자를 보여주며 최대 4배 디지털 줌도 가능하다. 회의 도중 메모나 녹음한 자료는 이메일로 공유할 수도 있다.

일반형 원퀵 제품은 43형 화면의 다용도 멀티스크린으로 올인원 화상회의 솔루션을 탑재하면서도 합리적인 사양을 적용해 중소형 사무공간 뿐 아니라 집무실, 병원 진료실, 가정 등에서도 필요한 용도에 맞춰 활용할 수 있게 제작됐다. 고객이 원하는 설치 형태에 따라 이동식 스탠드, 데스크형 스탠드, 벽걸이 부품 등을 구매해 설치할 수 있다. 특히 바퀴가 달린 이동식 스탠드와 결합하면 원하는 장소로 옮겨가며 사용하거나 화면을 세로로 돌려 사용하는 것도 가능하다.

두 가지 애플리케이션(앱)을 동시에 띄우는 화면 분할 기능도 탑재돼 화상회의와 웹브라우저를 함께 띄워놓고 필요한 정보를 검색하거나 원격수업 도중 화면을 나눠 선생님 얼굴과 수업자료를 동시에 볼 수 있도록 했다. 별도 앱을 활용하면 회의나 수업 도중 필요한 내용을 화면에 메모할 수도 있다. 노트북, 안드로이드 기반 스마트폰 등과 화면 미러링도 지원한다.

LG 원퀵은 세계적으로 디자인도 인정 받았다. 원퀵 프로는 복잡한 화상회의 솔루션을 스크린 하나에 내장한 올인원 디자인은 iF 디자인 어워드 2021, 레드닷 디자인 어워드 2021 등 유력 디자인 시상식서 연이어 수상했다. 원퀵은 이달 초 발표한 2021 우수디자인(GD)상품선정 행사에서 제품의 활용도를 높여주는 디자인 우수성을 인정받아 동상에 해당하는 조달청장상을 수상한 바 있다.

LG전자는 비즈니스 현장 뿐 아니라 재택근무, 온라인수업 등 고객 일상에서의 작업 효율까지 높여주는 원퀵 솔루션을 앞세워 비대면 협업 수요를 적극 공략한다는 계획이다. 배석형 LG전자 BS마케팅실장은 "빠르게 변화하는 고객 라이프스타일에 맞춰 고객의 일상과 비즈니스의 효율을 높여주는 혁신 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr