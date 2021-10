[세종=아시아경제 문채석 기자] 이성희 농협중앙회장은 18일 올해 쌀 수확기 대책과 관련해 "농협은 농가가 출하하길 희망하는 벼 물량을 전량 매입할 것"이라고 밝혔다.

이 회장은 이날 충남 만세·보령 통합 미곡종합처리장(RPC)의 관내 벼 수확 현장을 방문해 이같이 말했다.

그는 "올해는 쌀의 예상 생산량이 수요량을 초과해 공급과잉이 예상된다"면서 "필요하면 (지역 농협의) 매입자금 추가지원을 검토하고 수확기 시장 안정을 위해 정부와 긴밀히 협의할 것"이라고 강조했다.

