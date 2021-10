18일 서울 종로구 경복궁에서 열린 2021년 제7회 궁중문화축전에서 관람객들이 전시물을 살펴보고 있다. 궁중문화축전은 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 5대궁과 종묘, 사직단을 배경으로 펼쳐지는 국내 최대 문화유산 축제이다. 이번 행사는 오는 31일까지 열린다./김현민 기자 kimhyun81@

