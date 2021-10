한자연, 파라과이 자동차산업 경쟁력 위해 협력 강화

산업통상ODA 이행 점검·부품 기술혁신 협력 논의

[아시아경제 이기민 기자] 한국자동차연구원이 파라과이 자동차 산업 경쟁력 강화를 위해 파라과이 산업무역부와 협력하기로 했다.

허남용 한자연 원장과 루이스 알베르토 카스틸리오니 파라과이 산업부 장관은 18일 충남 천안시에 있는 한자연 본원에서 만나 전기차 등 친환경 미래차 기술개발 현황을 진단하고 앞으로의 협력 강화 방안을 논의했다.

한자연과 파라과이 산업부는 진행되고 있는 산업통상협력개발지원사업(산업통상 ODA) 이행 현황을 점검했다.

산업통상 ODA는 경제협력대상국(개발도상국)의 경제발전 정책 및 산업 개발 수요에 기여하기 위한 사업으로 한자연은 산업통상자원부 지원을 받아 자동차 부품 고도화를 위한 '파라과이 자동차 부품 생산현장 애로기술 지도사업'을 추진 중이다.

아울러 한자연과 파라과이 산업부는 신규 산업통상 ODA사업으로 '파라과이 자동차부품기술센터 조성 및 전기차 시범 보급사업' 추진을 위해 협력하기로 합의했다.

이번 사업은 파라과이 자동차 산업의 기술혁신과 지속가능한 성장을 돕기 위한 자동차부품 TASK(Technology Advice and Solutions from Korea)센터를 조성하고, 상용전기차 시범보급, 전문기술인력 양성, 상시 기술지도 및 자동차산업 제도개선 등을 지원하는데 내년부터 5년간 180억원을 투자하는 내용이다.

허남용 한자연 원장은 "기술혁신과 전문기술인력 양성을 통한 파라과이 자동차 산업 경쟁력 강화를 차질 없이 지원할 계획"이라면서 "특히 상용전기차 및 관련 부품산업 협력을 강화해 파라과이 전기차 산업 육성과 동시에 국내 부품업계 해외 진출 기반도 강화해 나가겠다"고 말했다.

