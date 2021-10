KB證, 마블 미니 MTS서 ETF 매매 및 카카오톡 실시간 상담 개시

지정 기간내 일정 금액 거래시 현금 지원

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 간편 모바일트레이딩시스템(MTS) '마블 미니'에 상장지수펀드(ETF) 매매 기능을 추가하고 카카오톡 실시간 상담을 개시한다.

KB증권은 '마블 미니'에 이 같은 기능을 추가했다고 18일 밝혔다. 다음달부터는 국내 전체 ETF의 기간별 거래대금, 운용규모 및 운용자산 증감 등을 확인하는 서비스도 내놓을 예정이다. 이어 미국 주식 거래 서비스도 출시할 계획이다.

또한 기존 MTS인 '마블'에 이어 '마블 미니'에서도 '프라임 상담톡 서비스'를 개시한다. 최초 투자정보 구독서비스인 '프라임클럽' 서비스에 가입 후 카카오톡으로 고객이 직접 지정한 전담 프라이빗뱅커(PB)와 실시간 상담을 받을 수 있는 서비스다. 시간을 내기 어렵거나 모바일이 익숙한 투자자들에게 디지털 채널을 통해 자산관리 서비스를 제공하기 위해서다.

한편 오는 12월10일까지 넷플릭스의 드라마 '오징어 게임'을 본딴 'ETF 거래 이벤트'도 진행한다. 지정된 기간별 국내 ETF 전 종목을 대상으로 ETF 거래금액 조건 충족에 성공하면 상금을 지급하는 식이다.

이벤트의 각 거래 기간 및 상금은 ▲10월29일까지 100만원 이상 거래 시 1만원 ▲11월1~12일 동안 500만원 이상 거래 시 2만원 ▲11월15~26일 동안 1000만원 이상 거래시 3만원 ▲11월29~12월3일 동안5000만원 이상 거래 시 4만원 ▲12월6~10일 동안 1억원 이상 거래 시 5만원이다. 기타 자세한 내용은 KB증권 홈페이지나 고객센터로 문의하면 된다.

하우성 KB증권 마블 랜드 트라이브장은 "이번 ETF 매매 기능 도입을 시작으로 연내 미국 주식 거래서비스 등 다양한 서비스들을 도입해 많은 고객을 만족시킬 수 있는 MTS로 발전시킬 계획"이라고 말했다.

