교육부, '2021 산학협력엑스포' 24일까지 개최

20~22일 수원컨벤션센터, 18~24일 온라인 개최

크리에이터 경진대회, 드론 축구대회 등 부대행사도

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 한국연구재단은 '2021 산학협력 엑스포'를 오는 18일부터 24일까지 온·오프라인으로 개최한다.

올해로 14번째를 맞이하는 산학협력 엑스포는 '세상을 바꾸는 협력, 미래를 밝히는 혁신'을 주제로 온라인에서 18일부터 24일까지, 오프라인은 수원컨벤션센터에서 20일부터 22일까지 열린다.

온라인 성과(행사)관은 온라인 3차원(3D) 또는 2차원(2D) 방식 선택과 대학별 성과 검색 기능 강화, 다양한 행사 방송을 위한 실시간 방송실(라이브 스튜디오) 운영 등 사용자 맞춤형 전시환경을 도입했다.

오프라인 전시관은 산학협력 정책, 산학교육, 취·창업과 기술사업화, 기업참여 등 6개 주제(테마)관으로 운영된다.

이번 행사에서는 산학연협력 발전 방향 등을 주제로 국내외 명사의 다양한 공개 강연과 토론회(포럼)도 실시간으로 중계된다.

1인 창작자(크리에이터) 경진대회, 드론 축구 대회, 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 가족·협약기업의 제품을 판매하는 홈쇼핑 행사, 중·고교생과 교사를 대상으로 가상(아바타) 진로 체험 등도 진행된다.

디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업 참여 학생들을 대상으로 확장 가상 세계 프로그램(메타버스 플랫폼)을 활용해 가상의 혁신공유대학을 만드는 경진대회가 열린다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "이번 행사로 코로나19를 극복하고 정부와 대학, 기업, 지역사회가 함께 협력하여 미래 사회를 준비하는 계기가 되기를 바란다"며 "대학의 우수한 인력과 연구 역량을 산업 분야와 적극 연계하여 산학연협력 생태계 구축을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr