이경식 전 부총리 별세…금융실명제 이끈 YS 경제통

[아시아경제 이준형 기자] 김영삼 정부 때 부총리 겸 경제기획원 장관, 한국은행 총재 등을 지낸 이경식씨가 15일 노환으로 별세했다. 향년 88세.

이 전 총재는 1933년 경북 의성 출신으로 1957년 고려대 상대를 졸업했다. 1981년 미국으로 유학을 떠나 미네소타대 대학원을 수료했다. 1997년 세종대에서 명예 경제학박사 학위를 받았다.

그는 1957년 한국은행 조사부를 통해 공직에 입문했다. 1971년 경제기획원 기획국장, 1976~1979년 체신부 차관을 역임했다. 이후 1987년 대우자동차 사장, 1991년 한국가스공사 사장 등 민간·공기업도 거쳤다.

문민정부 출범 후 1993년 초대 부총리 겸 경제기획원 장관에 취임했다. 1995년부터 1998년까지 한국은행 총재도 맡아 김영삼 정부의 대표적 경제 관료로 꼽힌다. 특히 부총리 시절에는 한국은행 입행 동기였던 당시 김명호 한은 총재와 호흡을 맞춰 금융실명제 정착에 기여했다는 평가다.

하지만 김영삼 정부가 중용한 경제 관료인만큼 해당 정권의 어두운 부분인 '외환위기'의 풍파도 피할 수 없었다. 이 전 총재는 외환위기가 닥친 1997년 12월 임창렬 당시 경제 부총리와 함께 국제통화기금(IMF) 구제금융 지원서에 서명했다.

한국은행이 1999년 국회 IMF 환란 조사특위에 제출한 보고서에서 따르면 이 전 총재가 이끌던 한국은행은 IMF 구제금융 신청 8개월 전인 1997년 3월 외환위기의 조짐을 인지했다. 이에 IMF 긴급자금의 필요성을 정부에 건의한 것으로 알려졌다.

이 전 총재는 한국은행의 독립성을 높이고 금융감독 체계를 개편하는 데에도 큰 기여를 했다. 한국은행의 은행감독 기능을 은행감독원에 보내는 대신 한국은행 통화정책의 독립성을 강화하는 내용의 개편안을 강경식 당시 부총리 겸 재정경제원 장관과 만들었다. 당시 한국은행 내부에서 반발 여론이 컸지만 이 결정은 한국은행 통화 정책 독립성의 초석이 됐다.

이 전 총재는 김대중 정부가 들어서자 미국으로 떠나 스탠퍼드대 초빙 연구원을 지냈다. 이후 귀국해 2009년부터 지금까지 경제인들의 친목 단체인 '21세기 경영인클럽' 회장을 맡았다.

