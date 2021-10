암초 만난 바디프랜드 숙원사업…‘과장광고’ 유죄에 내부갈등도 숙제

2019년 청소년 안마의자 거짓광고 혐의…1심서 대표 등 벌금형

[아시아경제 이준형 기자] 안마의자 업체 바디프랜드가 청소년용 안마의자 관련 허위·과장광고 혐의로 벌금형을 선고 받으며 숙원사업인 코스피 입성에도 제동이 걸렸다. 유죄 판결로 인해 회사 이미지 타격이 불가피한 영향이다. 노동조합 등 내부 구성원과 사측 간의 갈등도 해소되지 않아 기업공개(IPO)는 당분간 난항을 겪을 전망이다. 최대주주인 사모펀드(PEF) VIG파트너스의 지분 매각 가능성도 점쳐진다.

16일 법조계 등에 따르면 서울중앙지법은 14일 바디프랜드와 박상현 대표에게 각각 3000만원, 1500만원의 벌금형을 선고했다. 앞서 박 대표는 2019년 1월 청소년용 안마의자 ‘하이키’를 출시하며 키 성장과 집중력 향상에 효과가 있는 것처럼 거짓 광고한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 회사는 제품을 홍보하며 ‘뇌 피로 회복속도 8.8배’, ‘집중력 지속력 2배’, ‘기억력 2.4배 증가’ 등의 문구를 사용했다. 공정거래위원회 조사 결과 바디프랜드는 임상시험 등을 통해 이 같은 효과를 확인한 적이 없었다. 이에 공정위는 회사에 시정명령과 함께 과징금 2200만원을 부과하며 검찰에 고발했다. 재판부는 “(회사의) 광고행위는 객관적 실증 없이 하이키 안마의자가 키 성장과 학습률을 향상시킨다는 오해를 낳는 거짓 과장광고”라며 “소비자들의 합리적 상품구매 선택에 중대한 영향을 미쳤다”고 지적했다.

21일까지 항소 여부 결정…코스피 입성 ‘제동’

회사는 이번 판결로 이미지 타격을 피하기 힘들 것으로 보인다. 박 대표에게 실형 6개월 등을 구형한 검찰 요구가 그대로 반영되지는 않았지만 박 대표 측의 항변도 받아 들여지지 않았다. 또한 유죄 판결만으로도 소비자 인식에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 바디프랜드는 항소 마감일인 이달 21일까지 1심 불복 여부를 결정하겠다는 입장이다. 회사 관계자는 “(하이키) 사건 이후 내부 법률 자문 프로세스를 강화하고 환불 조치 등도 진행했다”면서 “(박 대표는) 판결문 수령 후 변호인들과 21일까지 항소 여부를 검토할 계획”이라고 밝혔다.

숙원사업인 IPO는 암초를 만났다. 최대주주인 VIG파트너스는 IPO를 통한 투자금 회수에 무게를 두고 있다고 밝힌 바 있다. 최근 IPO 활황에 힘입어 1조~2조원대의 몸값을 가진 바디프랜드 상장 여부에 투자자들의 이목이 쏠렸다. 하지만 유죄로 결론난 1심 판결이 당장 부담이 될 수밖에 없다는 게 업계 설명이다.

2014년부터 수차례 코스피 상장을 시도했지만 매번 고배를 마셨다. 2018년 말에는 상장 예비심사청구서를 접수했지만 한국거래소에서 미승인 통보를 받았다. 2019년 초 퇴직금·연장근로수당 미지급 논란 등이 불거진 데다 국세청 세무조사가 잇따르며 상장 심사기준 중 하나인 ‘경영 투명성’에 대한 의혹이 제기된 까닭이다. 회사는 지난해에도 상장을 추진했지만 공정위 제재 등으로 발목이 잡혔다.

내부갈등 해소되지 않아…매각설도 '솔솔'

내부 쇄신도 남은 과제다. 2019년 고용노동부의 특별근로감독으로 드러난 임금체불, 자사제품 강매, 최저임금 미달 등으로 불거진 내부 갈등은 현재진행형이다. 민주노총 전국가전통신서비스노동조합 바디프랜드지회는 올 4월 기자회견을 통해 실적 대비 저조한 연봉 인상률 등을 지적했다. 임원 연봉은 2019년 2억2000만원에서 지난해 4억2000만원으로 2배 가까이 오른 반면 일반 직원들의 연봉 인상률은 1%에 그쳤다는 주장이다. 바디프랜드지회 관계자는 “지난 8월 일부 직원 연봉이 80만~100만원 정도 올랐지만 근본적인 부분은 바뀌지 않은 상황”이라며 “올 하반기 내로 단체교섭을 요청해 수당 체계 재정립 등을 요구할 계획”이라고 밝혔다.

상황이 이렇다보니 VIG파트너스가 지분을 매각할 수 있다는 전망도 나온다. 바디프랜드 매각설은 이미 올 상반기 한 차례 흘러나왔다. VIG파트너스는 지난달 모건스탠리를 통해 사모펀드 등에 바디프랜드 인수 의향을 타진한 것으로 전해졌다. IPO를 통한 투자금 회수가 불투명해지자 매각을 위한 포석을 깔아둔 것으로 풀이된다. 업계 관계자는 “법적 공방 이슈가 남아 있으면 IPO는 불확실할 수밖에 없다”면서 “매각을 통해 엑시트(투자회수)하는 방안에 무게가 실릴 수밖에 없다”고 말했다.

