라오스 박쥐서 코로나19 유사 바이러스 발견

[아시아경제 김유리 기자] 라오스 북부에 서식하는 박쥐에게서 코로나19 바이러스와 유사한 코로나 바이러스가 발견됐다고 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 전했다.

파리 파스퇴르 연구소의 바이러스 학자인 마르크 엘루아 박사가 이끄는 연구팀은 코로나19 발생 반년 후인 지난해 여름 라오스 북부 숲에서 잡은 박쥐의 침과 소변, 대변 등에서 샘플을 채취해 이 바이러스를 발견했다.

연구팀이 라오스에서 발견한 바이러스 3종은 코로나19 바이러스와 유사한 형태의 분자 갈고리를 가지고 있어 인간 세포와 결합이 가능했다고 NYT는 보도했다. 코로나19 바이러스는 인간 세포 표면의 ACE2라는 수용체에 달라붙어 인간을 감염시키는데, 이 바이러스 역시 비슷한 특성이 있다는 설명이다. 엘루아 박사는 인터뷰에서 "이는 코로나19 초기 변종보다 훨씬 더 우월하다"고 말했다. 라오스 박쥐에서 발견된 바이러스가 인간 세포에 놀라울 만큼 잘 침투한다는 설명이다.

이번 연구 결과는 지난달 온라인에 게재됐다. 과학 저널에는 아직 발표되지 않았다.

바이러스 전문가들은 라오스에서 발견된 바이러스처럼 코로나19와 유사한 바이러스가 경미하고 제한적으로 발병되면서 이미 사람들에게 영향을 미치고 있을 수도 있다고 의심하고 있다. 다만 이 바이러스들 역시 특정한 상황에서는 코로나19처럼 팬데믹(대유행)을 일으킬 수도 있다는 것이 전문가들의 견해다.

이번 연구는 코로나19의 기원에 대한 논쟁에도 영향을 줄 것이라고 전문가들은 예상했다.

한편 현재까지 발견된 바이러스 중 코로나19와 가장 유사한 것은 지난해 중국 남서부 윈난성 박쥐에서 발견된 'RaTG13'다. 이 바이러스는 코로나19 바이러스와 96% 일치한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr