광명전기는 15일 국가철도공단과 79억원 규모의 경원선 용산급전구분소외 1개소 전기철도용 29KV 개폐장치 제조설치 계약을 체결했다고 공시했다.

계약기간은 전날부터 2022년 12월31일까지이다.

박지환 기자