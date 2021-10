성균관대 글로벌창업대학원, 2022학년도 전기 신입생 모집

[아시아경제 이민우 기자] 창업 전문 대학원인 성균관대 글로벌창업대학원이 2022학년도 전기 신입생을 모집한다.

성균관대 글로벌창업대학원은 오는 25일까지 2022학년도 전기 신입생을 모집한다고 14일 밝혔다. 지원자격은 국내외 정규대학(4년제)에서 학사학위를 받은 자 및 2022년 2월 취득예정자다. 학사학위 취득자와 동등 학력이 있다고 인정되면 지원할 수 있다. 예비창업자, 기술특허 보유자, 창업관련 기관 재직자, 창업경진대회 입상자, 4차 산업기술 창업 아이디어 보유자 등은 우대한다. 원서접수는 유웨이 어플라이를 통해 가능하다.

성균관대 글로벌창업대학원은 2014년 9월 중소벤처기업부의 국책대학원으로 시작했다. 창업학 전공, 창업컨설턴트 전공으로 구분해 이론과 실무를 융합한 교과과정을 기반으로 기업가 정신과 사업 모델, 창업성장까지 단계별로 체계적인 커리큘럼을 제공한다.

창업학전공은 4차 산업 기술분야에 특화된 교육 커리큘럼을 통해 창업 단계별로 필요한 역량을 학습한다. 중소벤처기업부, 미국 드레이퍼 대학과 연합창업대학원 공동운영 협약도 맺었다. 창업학전공 입학생 중 일부를 선발해 연합창업대학원 과정을 운영, 미국 실리콘밸리 현지교육연수 등을 제공한다. 또한 대학과 연계된 창업지원단의 인프라도 활용할 수 있다.

창업컨설턴트전공은 신제품 개발, 생산, 조직 관리부터 성장전략까지 기업에 필요한 이론과 실무를 익혀 컨설턴트로서의 전문성을 기른다. 창업지원단 사업 연계를 통한 컨설팅과 멘토링 등에 참여할 수 있고, 창업지도사 등 창업 관련 외부 교육 및 자격증 취득을 지원한다.

재학생과 졸업생들은 이미 40여개 스타트업을 창업해 지난해 매출 300억원을 달성했다. 또한 2021년 전기 입학생 20명 중 10명이 구글 창구프로그램, Pre-TIPS, 예비창업패키지 등에 선정됐다.

신입생 전원에게는 1학기 장학금(10~50%)을 지급한다. 수업조교 및 연구조교로 활동하면 활동장학금이 주어지며, 총동문회 장학금과 자체 창업경진대회 개최 등을 통한 다양한 혜택을 제공한다. 창업연구회 활동, 원우회 활동, 글로벌 역량강화 프로그램 역시 활용할 수 있다.

