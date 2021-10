[아시아경제 조성필 기자] 이지스자산운용은 상장 리츠 이지스밸류플러스리츠와 이지스레지던스리츠 이지스레지던스리츠 350520 | 코스피 증권정보 현재가 5,230 전일대비 10 등락률 +0.19% 거래량 56,206 전일가 5,220 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 배당시즌 다가온다… 부활하는 ‘리츠’하반기 새내기주 엇갈린 성적표 close 가 데이터센터, 물류센터, 코리빙(공유 주거) 오피스텔 등 다양한 자산을 새로 편입한다고 14일 밝혔다. 밸류플러스리츠는 데이터센터인 '북미 데이터센터(DC) 포트폴리오'와 '분당 호스트웨이 IDC', 또 '이천YM물류센터' 등 자산 3건을 신규 편입하기 위해 국토교통부에 영업 변경 인가를 신청했다. 주거 자산에 투자하는 레지던스리츠는 경기도 성남 판교 지역에 있는 코리빙 민간임대주택(오피스텔) '디어스 판교'에 신규 투자할 계획이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr