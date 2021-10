[아시아경제 조성필 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 2,230 전일대비 100 등락률 +4.69% 거래량 697,630 전일가 2,130 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 비디아이 "엘리슨, ASCO GI 심포지엄 참가…투자?협력 기회 모색"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면 위로 Up! close 는 제8회차 미전환사채 전환가액을 2767원에서 2760원으로 조정한다고 14일 공시했다. 이에 따라 전환 가능 주식수는 256만5955주에서 257만2463주로 늘어난다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr