셀바스AI, 인공지능 조서 솔루션 '셀비 노트'…"공공 시장 확대 적용 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능(AI) 전문 기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 3,965 전일대비 135 등락률 +3.52% 거래량 79,810 전일가 3,830 2021.10.14 10:54 장중(20분지연) 관련기사 셀바스 AI, AI 음성인식 실시간 녹취 솔루션 '호평’…"수요 늘어날 것"셀바스 AI, 2분기 매출 43억원…전년比 58% '↑'셀바스AI, 회의 녹음 장치 및 기록시스템 특허 획득 close 는 인공지능 조서, 상담록 작성 솔루션 '셀비 노트(Selvy Note)'의 공공시장 확대 적용이 기대된다고 14일 밝혔다.

정부가 지자체 아동학대전담 공무원의 실제 업무부담이 줄어들 수 있도록 녹취록(AI 회의록) 작성 장비를 시군구에 지원하겠다고 발표함에 따라 공공시장 진입을 가속화할 계획이다.

‘셀비 노트’는 조사, 상담 내용을 정확하게 인식하여 조서 및 상담록을 작성해 주는 솔루션이다. 화자(피해자와 조사관)를 분리해 실시간으로 문서화한다. 진술에 따라 관련 매뉴얼 및 화자간 대화에서 키워드를 추출해 수사 지원 컨텐츠 등을 통해 조사를 지원하는 'AI 수사가이드'가 탑재됐다.

조서 및 상담록을 ▲실시간 작성 가능할 뿐 아니라 ▲조사, 상담 내용 녹음 후 필요할 때 비실시간 작성도 가능하다. ▲한 장소가 아닌 여러 장소에서 조사 및 상담이 가능하도록 이동형 기능도 지원한다.

셀바스 AI는 지난 해 서울, 경기지역 등 59개 경찰서 77개 조사실에 셀비 노트를 기반으로 한 ‘음성인식 기반 성폭력 피해 조서 작성시스템’ 공급을 완료했다. 올해 2차 확대 사업을 통해 전국 90여개 경찰서에 확대 적용하게 되며, 내년까지 전국 257개 경찰서에 확대 적용 예정이다.

셀바스 AI 관계자는 "범죄사례가 지속적으로 증가하고 있는 가운데 아동학대, 군 내부 성피해 등 조서 작성이 필요한 부문에 활용 가능한 셀비 노트가 많은 관심을 받고 있다”며 “인공지능 조서, 상담록 작성 솔루션 셀비 노트 도입을 통해 조서 작성이 전체 업무비중의 30% 이상을 차지하는 조사관들의 업무부담 감소뿐 아니라 피해 아동 등 진술 중복 방지에도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr