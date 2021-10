이준석, 당 해체 발언한 尹에 우려…"화살을 왜 당에? 의아하다"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 14일 당 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 ‘당 해체’를 거론한 것에 대해 우려를 표시했다.

이 대표는 이날 경기도 수원 경기도당에서 진행된 현장 최고회의 후 기자들과 만나 "윤 전 총장의 입장이 공격에 대해서 반응하는 것이었다면 그 화살을 당 해체로 돌리는 것은 개연성이 떨어지기 때문에 의아하다는 생각이 든다"며 "후보 간 설전이나 이런 것이 지지자가 우려하는 것으로 격화되지 않았으면 좋겠다"고 말했다.

이 대표는 앞서 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 윤 전 총장의 발언을 두고서 "‘당의 이런 모습이 마음에 안 든다’, ‘당을 개혁하겠다’ 이런 것도 대선후보가 할 수 있는 이야기 중에 하나"라면서도 "이런 메시지가 과잉으로 받아들여지면 부정적인 이미지가 생길 수 있는데 제 생각에는 윤 전 총장 입장에서는 최근에 이런 토론에서 보이는 모습이나 이런 것들이 국민들에게 안 좋은 모습으로 비춰질 수 있다"고 경고했다.

앞서 윤 전 총장은 전날 국민의힘 제주도당에서 개최한 캠프 제주선대위 임명식에서 경쟁 후보들이 검증 발언을 문제 삼으며 "이런 사람들이 정권 교체하겠냐"며 "이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 게 맞다"고 발언했다.

