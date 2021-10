8월말 은행권 원화대출 연체율 0.28%…0.01%p 상승

[아시아경제 박선미 기자] 국내 은행권의 8월 말 기준 원화대출 연체율이 0.01%포인트 상승했다.

14일 금융감독원이 공개한 '국내은행의 원화대출 연체율 현황'에 따르면 8월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월이상 원리금 연체기준)은 0.28%로 전월말 0.27% 대비 0.01%포인트 상승했다. 신규연체 발생액은 1조원으로 7월 보다 1000억원 늘었고 연체채권 정리규모도 7000억원으로 2000억원 증가했다.

부문별로는 기업대출 연체율이 0.36%를 기록해 전월말 0.35% 대비 0.01%포인트 상승했다. 대기업대출 연체율(0.30%)은 전월말(0.37%) 대비 0.07%포인트 하락했지만 중소기업대출 연체율(0.37%)이 전월말(0.34%) 대비 0.03%포인트 상승했다. 개인사업자대출 연체율(0.22%) 역시 전월말(0.21%) 대비 0.01%포인트 높아졌다.

가계대출 연체율도 0.19%를 기록해 전월말(0.18%) 대비 0.01%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율(0.11%)은 전월말과 유사한 수준이었지만 주택담보대출을 제외한 가계대출(신용대출 등)의 연체율(0.36%)이 전월말(0.33%) 대비 0.03%포인트 높아졌다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr