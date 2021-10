이재명 두둔한 고민정…"일산대교, 일산·김포 시민들에게 '징벌적 통행세'"

"공익에 맞도록 국민에게 돌려줘야"

[아시아경제 박현주 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 "경기도민 상당수가 일산대교 통행료의 무료화를 요구하고 있다"며 "공익에 맞게끔 국민에게 돌려줄 수 있는 건 돌려줘야 한다"고 밝혔다.

고 의원은 13일 국민연금공단 국정감사에서 형평성을 강조하며 일산대교 통행료의 무료화를 옹호했다.

그는 "서울 9호선도 대주주였던 맥쿼리가 다른 지하철보다 더 높은 요금을 받으려다가 형평성 문제로 무산됐다"면서 "일산대교도 다른 한강 다리들과 다르게 홀로 요금을 받고 있어, 일산과 김포에 사는 사람들의 '징벌적 통행세'라는 측면에서 문제가 된다"고 주장했다.

앞서 지난달 3일 경기도는 일산대교 운영권을 사들이며 이를 공익 처분하겠다고 밝혔다. 정치권에서는 이재명 경기도지사가 일산대교를 정치적으로 이용하고 있는 것 아니냐는 지적을 내놨다. 국민연금은 오는 2038년까지 일산대교를 통해 7000억원의 수익을 낼 것으로 기대하고 있는 반면 경기도가 제시한 보상금은 2000억원에 그치는 것으로 알려졌다.

이와 관련, 이날 국감에서는 경기도의 일산대교 운영권 회수 및 무료화 추진에 대해 여야 간 논쟁이 오갔다.

야당 의원들은 국민연금이 정당하게 투자해 얻어낸 일산대교 운영권을 경기도가 헐값에 빼앗고 있다고 지적했다. 김미애 국민의힘 의원은 "(경기도가 일산대교 운영권을 회수해 무료화할 경우) 국민 노후 자금에 막대한 손해를 끼칠 것이고 이는 연금 기금 운용 원칙에 어긋나게 될 것"이라며 "이 지사가 느닷없이 지난달에 일방적으로 일산대교의 무료화와 운영권 회수를 발표했는데 이는 절차 위반"이라고 꼬집었다.

이종성 국민의힘 의원도 "일산대교의 주인은 경기도도 국민연금도 아닌 노후 자금을 맡긴 국민들"이라며 "(경기도의 일산대교 운영권 회수가) 정치쇼 그 이상도 이하도 아니다"라고 목소리를 높였다.

반면 여당 의원들은 일산대교 무료화가 일방적이고 갑작스럽게 진행된 추진안이 아니라고 옹호했다. 남인순 민주당 의원은 "일산대교 무료화는 과거 남경필 전 도지사 시절에도 제안했던 것"이라고 설명했다. 김원이 민주당 의원도 "현재 경기도가 법에서 정한 범위 안에서 주주가치를 훼손하지 않으며 정당한 보상을 하겠다고 밝히고 있으므로 상호 간에 잘 협의하길 바란다"고 했다.

한편 이날 김용진 국민연금공단 이사장은 "공익 처분은 인수가 아닌 사업권의 박탈이므로 거기까지 이르지 않았으면 하는 바람"이라며 "어떤 경우에도 국민들이 걱정하지 않도록 잘 대응하겠다"고 말했다.

