이재명 낙선운동 나선 김부선 "유세장마다 쫓아가 시위할 것"

김부선 "머리 풀어 헤치고 꽃 하나 꽂고 이재명 쫓아다니겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 배우 김부선씨가 13일 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기지사의 유세장을 쫓아다니며 낙선운동을 펼치겠다고 선언했다.

김 씨는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 낙선운동 선포식 영상이다. 어제 오후 두 시경 한강 언저리에서"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

공개된 영상에서 김 씨는 한강 다리 밑으로 추정되는 곳에서 챙이 넓은 모자를 눌러쓴 모습이다. 김 씨는 "제가 어제 이재명 낙선운동을 선언했다"며 "이제부터 이재명 후보가 코로나19 핑계로 유세장에 얼마나 나올지, 안 나올지 몰라도 유세장마다 찾아다니면서, 쫓아다니면서 시위해야 하니까 체력이 좋아야 한다"고 말했다. 이어 "그래서 하루에 2시간씩 마라톤을 다시 하기로 결심하고 나왔는데 쉽지 않다"고 덧붙였다.

그는 또 두 손으로 X자를 그리면서 "이재명은 아니다. 이재명은 절대 아니다. 저를 믿어달라"라고 호소하며 "제주도가 낳은 세계적인 칸 배우 김부선을 믿어 달라. 그럼 다음에 또 인사드리겠다"고 했다.

이후 김 씨는 자신의 게시글에 "이재명 쫓아다녀야지. 머리 풀어 헤치고 꽃 하나 꽂고"라는 댓글을 달아 이 지사를 향한 낙선운동에 대한 의지를 드러냈다.

앞서 김 씨는 지난 11일에도 "오늘부터 이재명 낙선운동 선언한다"고 말한 바 있다. 그는 당시 페이스북에 이 지사를 겨냥해 "소수를 잠시 속일 수는 있다. 다수를 잠시 속일 수도 있다. 그러나 다수를 영원히 속일 수는 없다", "오늘부터 당신의 가면을 찢어주겠다" 등의 비난 글을 잇달아 올렸다.

한편 김 씨는 2007년부터 약 1년 동안 이 지사와 교제했다고 주장하며 2018년 9월 이 지사를 상대로 3억 원의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이 지사가 자신과의 관계를 부인하고 본인을 허언증 환자와 마약 상습 복용자로 몰아가 정신적·경제적 손해를 입었다는 이유에서다.

관련해 지난 8월25일 서울 동부지법 민사16부에서 열린 손해배상 청구 소송의 3차 변론 기일에서 재판부는 김 씨가 냈던 이 지사의 신체 감정 신청을 인격권 침해 우려로 거절했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr