에쓰오일(S-OIL)은 저소득 가정을 돕기 위해 따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔운동에게 후원금 4000만원을 전달했다고 13일 밝혔다. 이번 후원금으로 독거노인 등 저소득 가정이 쓸 연탄 5만장을 사 돕기로 했다. 김평길 에쓰오일 전무(사진 왼쪽)와 이동섭 나눔운동 대표가 이날 본사에서 열린 전달식에서 기념촬영하고 있다.

