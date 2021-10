LG디스플레이, 의료 취약 지역 아동 '눈 건강' 검진 지원

[아시아경제 우수연 기자]LG디스플레이는 '세계 눈의 날'을 맞아 의료시설이 취약한 지역 아동의 무료 안(眼) 검진을 지원한다고 13일 밝혔다.

LG디스플레이는 경북 영양군과 구미시 선산읍, 충북 청양군 등 소아안과가 없는 10개 지역의 미취학아동들을 대상으로 시력, 안압, 굴절 검사를 포함한 안과 전문의의 정밀 검진을 무료로 진행한다. 사시, 선천성백내장 등 수술이 필요한 저소득 가정 아동에게는 수술비도 전액 지원한다. 무료 검진은 연말까지 순차적으로 진행될 예정이다.

LG디스플레이는 2008년 3월 한국실명예방재단과 협약식을 맺은 이후 지난 14년간 다양한 눈 건강 지원 사업을 꾸준히 전개해 오고 있다.

4000명의 무의촌 주민들을 대상으로 무료 안(眼)검진을 실시하고 전국 300여개의 초등학교 약 5만명의 학생들에게 올바른 눈 관리 습관 형성에 도움이 되는 '초롱이 눈 건강 교실'을 진행해 왔다.

한편 LG디스플레이는 소비자들을 위해 눈에 편안하고 안전한 OLED 제품을 선보이고 있다. OLED TV 패널은 시력 저하와 수면장애를 유발하는 블루라이트 방출량이 LCD TV 패널 대비 50% 이상 적고 화면이 빠르게 깜빡이는 '플리커(Flicker) 현상'이 0%에 가까우며 국제 인증 기관으로부터 눈부심 없는 디스플레이라는 검증도 획득한 바 있다.

LG디스플레이 관계자는 "앞으로도 다양한 눈 건강 지원 사업뿐 아니라 눈 건강을 해치지 않는 좋은 제품을 통해 국민들에게 도움이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr