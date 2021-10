현대重, 정기선 사장 승진 등 임원 인사 단행

정기선, 안광헌, 이기동, 주영민 등 부사장 4명 사장으로 승진

조선 가삼현, 한영석…에너지 강달호

정기선 현대중공업 그룹 부사장이 사장으로 승진했다.

현대중공음은 책임경영체제 구축을 위한 사장단 인사를 단행했다고 12일 밝혔다.

이날 인사에서는 한국조선해양 가삼현 사장, 현대중공업 한영석 사장, 현대오일뱅크 강달호 사장, 현대두산인프라코어 손동연 사장 등 4명을 부회장으로 승진 발령했다. 이로써 조선사업부문은 가삼현, 한영석 부회장, 에너지사업부문은 강달호 부회장, 건설기계 사업부문은 손동연 부회장이 중심이 되어 사업을 이끌게 된다.

현대중공업 그룹 관계자는 "조선, 에너지, 건설기계 등 3개 핵심 사업부문에 부회장을 선임함으로써 부문별 책임경영체제를 확립하는 한편, 계열회사 간 시너지 창출 및 기업가치 상승을 통해 주주 중심 경영을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

또 이날 인사에서는 현대중공업 지주 정기선 부사장, 현대중공업 안광헌 부사장, 현대글로벌서비스 이기동 부사장, 현대오일뱅크 주영민 부사장 등 4명을 사장으로 승진 발령했다. 이는 수소, 암모니아, 연료전지 등 각 사업부문별 친환경 사업을 적극 추진하고, 이를 기반으로 미래 성장동력 확보에 적극 나서기 위한 것이라고 회사 측은 설명했다.

이날 인사에서 정기선 사장은 현대중공업 지주와 한국조선해양 대표이사에 내정되었으며, 조선사업 대표를 맡고 있는 이상균 사장이 현대중공업 공동대표에 내정되어 한영석 부회장과 함께 회사를 이끌게 되었다. 현대오일뱅크 주영민 사장 역시 강달호 부회장과 함께 공동대표에 내정되었다.

또, 건설기계부문 중간지주회사인 현대제뉴인에는 손동연 부회장이 기존 조영철 사장과 함께 공동대표로 내정되었고, 현대두산인프라코어는 조영철 사장과 오승현 부사장 공동 대표체제로 운영될 예정이다. 현대건설기계 대표이사에는 최철곤 부사장이 내정되었다. 이들은 임시주총 등 관련 절차를 거쳐 정식 선임될 예정이다.

한편, 현대중공업은 이날 사장단 인사에 이어 조만간 후속 임원인사를 단행할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr