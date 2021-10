한화손보, 디지털 취약계층 서비스 아이디어 공모전

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,500 전일대비 65 등락률 -1.42% 거래량 234,358 전일가 4,565 2021.10.08 10:34 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한화손보, 사상 최대 이익 전망에 5%대 강세...4거래일 연속 상승세[클릭 e종목]"한화손해보험, 올해 사상 최대 이익 예상"한화손보, 추석 앞두고 헌혈 행사…"3년간 8만㎖ 혈액 기증" close 은 디지털 취약계층을 위한 서비스 아이디어 공모전을 개최한다고 8일 밝혔다.

보험 서비스에 관심 있는 소비자라면 누구나 참가 가능하며 신청서와 함께 아이디어 제안서를 이달 31일까지 제출하면 된다.

참가 희망자는 한화손보 홈페이지 공고문을 참고해 신청서와 제안서를 이메일로 보내면 된다.

참가신청서는 한화손해보험 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있으며 제안서는 자율양식이다. 제출된 아이디어는 외부 전문가 등으로 구성된 심사위원들이 혁신성, 실용성, 구체성을 중심으로 심사한다.

공모전 결과 발표는 11월 말이며, 최우수상 등 18명의 수상자를 선발해 총 600만원의 상금을 수여할 예정이다.

한화손보 관계자는 "수상작은 향후 한화손해보험의 소비자 친화적 보험서비스 개발에 기초자료로 활용할 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr