아시아나항공, 고객만족도 조사 항공부문 7년 연속 1위

아시아나항공은 '2021 한국산업의 고객만족도(KCSI)'에서 7년 연속 항공부문 1위를 달성했다고 8일 밝혔다. 회사는 1995년 항공부문 평가를 시작한 이래 총 26회 평가 중 23차례나 1위를 달성하게 됐다.

아시아나항공은 '아시아나 케어+' 통합 방역 및 예방 프로그램 등 코로나19 대비 고객 안전 확보, A380 국내외 관광비행 상품 등 고객 니즈를 반영한 서비스 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 비대면 서비스 확대, 캐빈승무원 방호복장 착용 등 서비스 과정에서의 전파 차단, 거리두기 시행, 소독조치 강화, 식사 시 안전 확보 등 체계적인 방역 강화 조치로 고객들이 안심하고 항공기에 탑승할 수 있도록 했다.

한국능률협회 컨설팅이 주관하는 KCSI는 국내 산업의 각 산업별 상품, 서비스에 대한 고객들의 만족도를 나타내는 종합 지수로, 매년 객관적인 평가를 거쳐 고객들이 선호하는 브랜드를 발표해 왔다.

올해 ‘항공부문’의 고객만족도 조사는 만 18세 이상 64세 미만 국내선 탑승객을 대상으로 평가가 진행됐다. 조사기간은 2021년 4월 중순부터 8월 중순까지 약 4개월간 이었으며, 가구 방문 면접 방식 조사를 통해 실시했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr