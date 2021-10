[아시아경제 공병선 기자] 이더블유케이 이더블유케이 258610 | 코스닥 증권정보 현재가 8,000 전일대비 240 등락률 +3.09% 거래량 132,780 전일가 7,760 2021.10.07 14:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일이더블유케이, 정대우 단독 대표 체제로 변경…"자회사 실적 성장에 따른 신사업 집중"이더블유케이 "키위플러스 1분기 사상 최대 실적…지난해 매출 상회" close 는 정대우 대표이사의 사임에 따라 마이클 권 신규 대표이사를 선임했다고 7일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr