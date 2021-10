일동제약, 어린이 건강기능식품 '비오비타 우리아이 쾌변젤리' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 일동제약은 자사의 장 건강 브랜드 ‘비오비타’의 신제품 ‘비오비타 우리아이 쾌변젤리’를 출시했다고 7일 밝혔다.

비오비타 우리아이 쾌변젤리는 배변 활동을 원활하게 하는 데에 도움을 줄 수 있는 식이섬유가 함유된 어린이용 건강기능식품이다. 주원료인 식물 유래 식이섬유 ‘난소화성 말토덱스트린’ 3000㎎과 함께 유산균 대사산물, 락툴로오스 분말, 유기농 사과 농축액, 푸룬 농축액, 알로에 베라 겔 등의 보조원료가 함유됐다.

특히 사과맛 젤리 형태로 만들어 어린이들이 거부감 없이 섭취할 수 있게 했고 스틱형 낱개 포장을 통해 휴대와 보관 또한 용이하게 했다. 이에 더해 합성 향료 및 착색료 등의 식품첨가물을 쓰지 않고 식품의약품안전처의 우수건강기능식품제조기준(GMP)이 적용된 시설에서 제품을 만들었다.

일동제약 관계자는 “식이섬유는 인체에 유익한 영향을 미치고 다양한 효용성을 지니고 있어 탄수화물, 단백질, 지방, 무기질, 비타민, 물에 이어 ‘제7의 영양소’로 불리운다”며 “아이들의 장 건강을 위해 식이섬유와 함께 좋은 원료들을 제품에 담았다”고 말했다.

