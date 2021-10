[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 케이피에프 케이피에프 024880 | 코스닥 증권정보 현재가 4,300 전일대비 85 등락률 +2.02% 거래량 13,623,971 전일가 4,215 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 240조 투자! 황금 수혜株, 드디어 찾았습니다!케이피에프,운영자금 마련 위해 200억원 규모 CB 발행 결정케이피에프, 주당 130원 현금배당 결정 close =코스닥시장본부의 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 중요 정보 없다고 답변

◆ 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 8,730 전일대비 30 등락률 +0.34% 거래량 571,804 전일가 8,700 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM 떨어졌죠? 후속주 찾았습니다.트루윈, 기아 전기차 'EV6' 스위치 부품 독점 공급 계약트루윈, 현대차 '아이오닉5'에 전기차용 스위치 제품 'SLS' 독점 공급 close =원고 웨이브트로닉스가 제기한 12억원 규모 손해배상 소송에서 원고 항소 기각 판결

◆ 제넨바이오 제넨바이오 072520 | 코스닥 증권정보 현재가 1,210 전일대비 80 등락률 -6.20% 거래량 1,407,358 전일가 1,290 2021.10.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [단독]"코로나 국산 DNA 백신 끝까지 개발…안전성으로 승부"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =제넨바이오와 폐기물처리업 담당 주식회사 에코랜드(가칭) 분할 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr