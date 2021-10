[아시아경제 이민우 기자] 소마젠 소마젠 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 8,640 전일대비 360 등락률 -4.00% 거래량 91,969 전일가 9,000 2021.10.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스 주가 첫 백만원대 돌파!! 모더나 백신 국내 공급 요청!제2의 휴마시스, 기대하셔도 좋습니다소마젠, 美 엔도미넌스 등과 '뇌·신경 질환과 장내 마이크로바이옴 상관 관계' 프로젝트 실시 close 은 '단일 분자 순서 정렬과 핵산의 염기서열을 특징짓기 위한 유일한 분자 식별자' 라는 유럽 등록 특허를 취득했다고 6일 공시했다.

회사 측은 "단일 분자 염기서열 분석기술과 특이적 분자 마커(UMI)를 활용한 타겟 염기서열 특정 기법 개발에 관한 특허"라며 "다중 염기서열 분석기술과 접목해 특정 미생물 마커나 유전체 변이 또는 RNA의 발현 수준을 정확하게 측정함으로써 향후 미생물과 관련한 질병 등을 포함하는 컨디션의 진단 및 유전자 진단 등의 영역으로 활용 영역을 확장시킬 수 있다"고 설명했다.

