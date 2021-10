[아시아경제 박소연 기자] 중국 전력난에 따른 2차전지 소재 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것 이라는 전망이 나오면서 후성 주가가 강세를 보이고 있다.

후성 후성 093370 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 1,700 등락률 +8.17% 거래량 9,658,402 전일가 20,800 2021.10.06 09:29 장중(20분지연) close 은 6일 오전 9시 8분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 2500원(12.02%) 오른 2만3300원에 거래되고 있다.

후성은 시가총액 2조 1624억원, 코스피 157위다.

후성은 전해액을 만드는 데 필수적인 전해질(육불화인산리튬·LiPF6)을 공급한다. 전해액은 2차전지 내에서 양극과 음극이 이동하게 해주는 통로 역할을 하는 소재다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr