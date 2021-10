"윤미향 사퇴 안하면 제명할 것"… 野, 일제히 尹 사퇴 압박

정의연 후원금 1억37만원 횡령

요가강사비·식비·과태료·소득세 등 납부

[아시아경제 나예은 기자] 윤미향 무소속(전 더불어민주당) 의원이 위안부 할머니들의 후원금을 사적 용도로 사용했다는 내용이 담긴 검찰 공소장이 공개되자, 야당 의원들은 '제명'을 언급하며 일제히 비판을 쏟아냈다.

국민의힘 전주혜 의원실이 법무부에서 제출받은 윤 의원 공소장 '범죄 일람표'에 따르면, 윤 의원은 지난 2011년부터 2020년까지 정의기억연대(정의연) 후원금 1억37만원을 217회에 걸쳐 사용했다.

그는 홈쇼핑, 슈퍼마켓, 휴게소 등에서 후원금을 사용했고, 요가 강사비, 과태료, 소득세 등도 해당 모금으로 납부했던 것으로 전해졌다.

하태경 국민의힘 의원은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민이 모은 피눈물 같은 그 돈으로 갈비 사먹고, 마사지 받고, 요가 배우고, 과태료 냈다"며 "인간의 탈을 쓰고 어찌 이럴 수 있나"라고 일갈했다.

이어 "윤미향 국회의원 제명 추진행동에 나서겠다. 더불어민주당도 할머니들 편인지 윤미향 편인지 입장을 밝히기 바란다"고 덧붙였다.

같은 당인 유승민 전 의원도 "만약 사퇴하지 않는다면 국민의힘은 국회의원 제명 절차에 들어가겠다"며 "윤 의원에게 강력히 요구한다. 당신이 국회에 있다는 것만으로도 위안부 피해 할머니들에 대한 모독이다. 이제 그만 석고대죄하고 자진 사퇴하라"고 촉구했다.

원희룡 캠프는 논평을 통해 "윤 의원의 후원금 사적 편취 내용은 충격적"이라며 "문재인 정부 사법부는 윤 의원 재판을 11개월이나 질질 끌고 있다. 사법정의로 엄벌하라"고 비판했다.

한편 윤 의원은 자신의 SNS에 "저에 대한 검찰의 공소사실은 엄연히 범죄로 확정되지 않은 것들"이라며 "공소장 내용 역시 앞서의 공판 과정에서 이미 소명한 것들이다. 검찰의 무리한 기소가 불러온 오늘의 부당한 상황을 끝까지 잘 헤쳐 나가겠다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr