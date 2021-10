엘앤케이바이오메드, 척추수술 권위자 튜안 부이 박사와 기술협력

[아시아경제 박형수 기자] 척추 임플란트 개발업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드는 척추 임플란트 분야의 권위자인 닥터 튜안 부이(Dr. Tuan Bui MD)와 기술적인 협력 및 신제품 개발 관련 자문 등의 협력을 논의하기로 했다고 4일 밝혔다.

튜안 부이 박사는 미국 조지아주 애틀랜타 노스사이드 병원(Northside hospital) 의료책임자이자 정형외과 주임교수다. 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드와 업무협약을 위해 방한했다. 척추수술의 권위자인 그는 후방삽입(PLIF)과 측방삽입(LLIF) 수술을 전문적으로 시행하면서 환자가 지정한 '최고의 의사'로 선정되기도 했다. 그는 베트남계 미국인으로 아틀란타 척추학회(ASS) 설립자다.

튜안 부이 박사는 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드의 신제품 개발을 위한 리뷰와 기존 제품 개선을 위한 피드백, 그리고 향후 척추시장의 전망에 대한 조언 등 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드와 폭넓은 업무협력을 진행하기로 했다.

튜안 부이 박사 일행은 10일 동안 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드의 무릎관절 자회사 루트락 방문 및 제품 데모, 주력제품의 리뷰 미팅, 용인 공장방문 등 다양한 일정을 소화한다. 아울러 국내 저명한 척추수술 전문의들과 척추 임플란트 제품 개발과 기술에 대한 논의를 위한 회의도 한다. 서로 다양한 수술 경험 노하우를 공유하고 학습하는 일정도 계획하고 있다.

회사 관계자는 " 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,250 전일대비 450 등락률 -3.06% 거래량 136,598 전일가 14,700 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 엘앤케이바이오메드, ‘회전날개형’ 척추 플레이트 미국 특허 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어” close 메드 제품으로 많은 수술을 진행한 튜안 부이 박사가 방한해 신제품 개발 자문을 비롯해 전략적 협력이 가능할 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr