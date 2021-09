[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 대신정보통신=부정당업자 제재 처분으로 관급기관과의 거래가 중단됐다고 공시. 내년 1월 7일까지 국가를 당사자로 하는 계약에 관해 입찰참가자격은 제한된다고 밝혀.

▲ 삼영이엔씨=황혜경씨로부터 위법행위유지 가처분관련 소송이 제기됐다고 공시.

▲ 유아이엘=종속회사인 UIL International에 102억4938억원 규모로 금전대여를 결정했다고 공시.

▲ 제이웨이=에스비오토홀딩스의 주식 전부를 코드랩에 7억1592만원 규모로 처분하기로 결정했다고 공시. 신규투자재원 확보와 투자효율성 제고를 위한 것.

▲ 동양이엔피=종속회사인 동양이엔피 호치민에 189억5849만원 규모로 금전대여 결정.

▲ 제이웨이=운영자금 조달을 위해 12억8400만원 규모로 전환사채권 발행을 결정했다고 공시.

▲ 자안코스메틱=임시주주총회를 통해 정창래씨를 신규 대표이사로 선임했다고 공시.

